Lazio, ecco Przyborek: il gioiello polacco è arrivato in città
Adrian Przyborek è virtualmente un giocatore della Lazio. I centrocampista polacco classe 2007 è arrivato nella capitale. Ora visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2030.
Adrian is here! 🇵🇱🩵#WelcomePrzyborek#AvantiLazio pic.twitter.com/EAjCCGUNp2
— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 30, 2026
