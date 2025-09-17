Lazio già con la testa al derby di domenica: su Rovella resta cautela, davanti rischia Cancellieri

La Lazio ha avviato ufficialmente la preparazione in vista del derby con una doppia seduta d’allenamento: mattina divisa per reparti e pomeriggio dedicato alla tattica collettiva. Da mercoledì a sabato il lavoro proseguirà nel pomeriggio, con l’ingresso in ritiro previsto per il fine settimana. Sarri monitora le condizioni di Rovella e Castellanos, usciti malconci dalla gara contro il Sassuolo: il centrocampista è alle prese con un problema al pube e un recente affaticamento, mentre l’attaccante argentino ha lasciato il campo dopo un’ora, lasciando spazio a Dia. Entrambi saranno gestiti con cautela e valutati giorno per giorno.

A scriverlo questa mattina è il Corriere dello Sport-Stadio, che sottolinea come nel frattempo, a centrocampo si profila un ballottaggio tra Dele-Bashiru e Belahyane per completare il terzetto in mediana. Il nigeriano, titolare nelle ultime tre, non ha brillato e rischia il posto. In attacco, Pedro e Isaksen insidiano Cancellieri per una maglia da titolare, mentre la difesa dovrebbe essere confermata.

La situazione resta comunque complicata per l'infermeria biancoceleste. Vecino, sebbene guarito clinicamente, avverte ancora fastidi e resta in dubbio. Out certo Lazzari, fermato da una lesione al soleo e indisponibile per almeno due settimane. Patric, ai box da inizio stagione, potrebbe rientrare nel gruppo tra sabato e l’inizio della prossima settimana.