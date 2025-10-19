Lazio, Rovella in miglioramento: i tempi di recupero potrebbero accorciarsi

La Lazio può tornare a sorridere: arrivano segnali positivi sul recupero di Niccolò Rovella, fermo dal derby con la Roma dello scorso 21 settembre a causa di una fastidiosa pubalgia. Il centrocampista biancoceleste, elemento chiave nello scacchiere di Maurizio Sarri, sta rispondendo bene al periodo di riposo e alle terapie specifiche impostate dallo staff medico.

L'ex Juventus e Monza - ricordiamo - ha deciso di rinunciare all’intervento chirurgico inizialmente programmato, preferendo invece una cura conservativa per risolvere il problema muscolare. Una scelta ponderata, dettata dalla volontà di evitare tempi di recupero troppo lunghi e di rientrare in campo già nel corso della prima parte di stagione.

Nonostante i progressi, è ancora presto per stabilire una data precisa per il rientro. L’obiettivo realistico, secondo il Corriere dello Sport, resta quello di riaggregarsi al gruppo dopo la sosta per le nazionali di novembre, quando Sarri potrà finalmente contare su un elemento prezioso per l’equilibrio e la costruzione del gioco. La speranza a Formello è che la terapia conservativa continui a dare esiti positivi e che Rovella possa tornare a disposizione senza rischiare ricadute.