Lazio, giorni decisivi per Insigne: Lotito rientra nel weekend e incontrerà l'entourage

Gennaio è ancora lontano. Ma la Lazio spera di ingaggiare Lorenzo Insigne e l’attaccante sogna un ritorno nel campionato italiano. Mancano ancora quattro mesi all’apertura della sessione invernale di trattative ma la formazione biancoceleste è al lavoro per riportare in Serie A l’ex Napoli come rinforzo per il reparto offensivo a disposizione di Maurizio Sarri. Un acquisto che potrebbe essere molto importante dal punto di vista qualitativo, un colpo non da poco per una squadra che quest’estate ha avuto il mercato bloccato e non ha potuto inserire tasselli nel mosaico del tecnico toscano.

La situazione è ancora in via di definizione. Ci sono ancora tanti aspetti da discutere ma la voglia è quella di arrivare ad una fumata bianca. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si attenderò il rientro di Lotito nel fine settimana per discutere con l’agente dell’ingaggio e della durata del contratto ma chiaramente c’è la sensazione che questa possa essere il momento della verità.

Da chiarire le tempistiche dell'operazione. Qualora si dovesse arrivare ad un accordo, il giocatore potrebbe allenarsi in attesa di gennaio ma non sarebbe da escludere anche una richiesta di tesseramento prima della finestra invernale di mercato (ovvero dicembre) ma sempre che si riesca a trovare un accordo.