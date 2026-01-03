Lazio, i movimenti dopo l'addio a Castellanos: da Pedraza a Maldini e Panichelli, il punto

Il mercato di gennaio è ufficialmente aperto e la Lazio si muoverà sia in entrata che in uscita. Dopo aver visto sbloccarsi la possibilità di muoversi liberamente nella finestra invernale i biancocelesti hanno concluso l'affare che ha portato alla cessione di Taty Castellanos nella Premier League inglese, al West Ham.

Il giornalista Fabrizio Romano dal proprio canale YouTube ha spiegato che dopo la partenza del centravanti argentino non è semplice per il club di Lotito accelerare sui nomi considerati più caldi dai recenti rumor. A partire da quello di Joaquin Panichelli: ad oggi l’intenzione dello Strasburgo sarebbe infatti quella di trattenere il proprio giocatore, con una valutazione superiore ai 20 milioni di euro per le squadre eventualmente interessate, dunque un muro non da poco da scavalcare.

Matteo Moretto ha poi rivelato che c'è stato un sondaggio per Daniel Maldini. Sul fronte terzino invece c’è la questione legata a Pedraza, il quale però dipende anche da ciò che verrà fatto con Nuno Tavares. Per quest'ultimo infatti non sarebbe ancora arrivata una proposta ufficiale dal campionato saudita e non è detto che il portoghese possa lasciare la Lazio già nel mercato di gennaio. Il profilo di Pedraza è comunque monitorato anche nell'ottica di assicurarselo fra qualche mese a parametro zero.