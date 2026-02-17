Taylor si è preso subito la Lazio: da quando è arrivato ha saltato soltanto 25 minuti

L’impatto è stato rapido e profondo. Arrivato nella Capitale da poco più di un mese, Kenneth Taylor si è imposto come punto fermo della Lazio, guadagnandosi una considerazione speciale da parte di Maurizio Sarri. L’olandese, prelevato dall’Ajax, non ha praticamente mai lasciato il campo: dal debutto a Verona, avvenuto appena due giorni dopo la firma, è sempre partito titolare in mezzo al campo.

La sfida contro l’Atalanta è stata la settima consecutiva dall’inizio, solo la terza in cui è uscito prima del 90’. In totale, da quando veste biancoceleste, Taylor ha saltato appena 25 minuti complessivi. Un dato che fotografa meglio di ogni parola la fiducia riposta in lui da parte dell'allenatore di Figline Valdarno, per il quale il centrocampo resta un reparto nevralgico per il tipo di calcio che sta provando a trasmettere ai suoi calciatori.

Sarri è rimasto colpito soprattutto dalla velocità di ambientamento e dalla serenità con cui il classe 2002 interpreta il gioco. “È entrato subito nei meccanismi”, il senso del pensiero del tecnico, che rimpiange solo di non averlo potuto schierare accanto a Matteo Guendouzi, profilo ritenuto complementare. Nonostante i 23 anni, Taylor porta in dote sei stagioni di Eredivisie e quasi 50 presenze internazionali, un bagaglio che spiega la sua maturità.