Lazio, i tifosi pronti a disertare l'Olimpico. Con il Genoa venduti finora solo 200 biglietti

La partita che aprirà la 23^ giornata di Serie A, venerdì sera alle 20:45, è la sfida tra la Lazio e il Genoa, all'interno di uno stadio Olimpico che si preannuncia ai limiti del deserto. Come riferito dall'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, finora sono stati venduti appena 200 biglietti. Un numero bassissimo, che non dovrebbe alzarsi troppo nemmeno contando la presenza degli abbonati.

Oltre a Nord e Distinti, si legge sul quotidiano, stavolta diserteranno in toto i gruppi storici di Tribuna e Curva Maestrelli. In molti saranno a Ponte Milvio. Assenti anche residenti in Liguria e ultras genoani (attesi in 30). Una partita che potrebbe battere, dunque, il record negativo della storia del club, sempre con Sarri in panchina, sempre contro il Genoa e sempre di venerdì sera. In quell'occasione si arrivò ad un misero 6800, ma questa volta i biancocelesti rischiano di fare peggio.

Intanto la squadra oggi è pronta ad accogliere due nuovi innesti. E' già stato ufficializzato il portiere classe 2005 Edoardo Motta, mentre dovrebbe esserlo a momenti Daniel Maldini, che stamani ha svolto le visite mediche. Intanto continua il braccio di ferro con Alessio Romagnoli, che spinge per la cessione all'Al Sadd nonostante il muro della società.