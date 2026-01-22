Lazio, il sostituto di Mandas sarà Edoardo Motta. I dettagli del suo arrivo dalla Reggiana
La Lazio porta a conclusione un'altra operazione di mercato. O meglio due operazioni, in linea con quanto accaduto fino ad oggi in questa sessione di calciomercato invernale, con un'entrata per ogni uscita.
Nelle scorse ore la società del presidente Claudio Lotito ha definito col Bournemouth l'operazione legata alla cessione del secondo portiere Christos Mandas, che volerà in Inghilterra per firmare il suo nuovo contratto col club di Premier League. Parallelamente, la Lazio ha chiuso con la Reggiana per Edoardo Motta, talentuoso numero 1 ex della Juventus che dalla sua cessione incasserà il 50%.
Per il suo cartellino, il club biancoceleste spenderà poco più di 1 milione di euro, con i dettagli che saranno definiti in queste ore e col giocatore atteso nella Capitale per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Lazio.
