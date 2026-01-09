Ufficiale
Lazio, in attesa del transfer ecco l'annuncio. Il sostituto di Guendouzi è Kenneth Taylor
TUTTO mercato WEB
Colpo in entrata della Lazio, che dopo aver sostituito l'attaccante Valentin El Taty Castellanos con Petar Ratkov ha fatto lo stesso con Kenneth Taylor al post di Matteo Guendouzi in mediana. Questo il comunicato ufficiale dei biancocelesti sul centrocampista olandese classe 2002, prelevato a titolo definitivo dall'Ajax e in attesa del transfer per mettersi subito a disposizione di mister Maurizio Sarri:
Il comunicato ufficiale della Lazio
"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Kenneth Ina Dorothea Taylor, proveniente dall’AFC Ajax".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile