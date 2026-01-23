Lazio in crisi? Di Francesco non si fida: "L'errore più grande sarebbe pensare agli altri"

Mai fidarsi delle difficoltà altrui. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco ha parlato così del momento dei biancocelesti: “L’errore più grande sarebbe guardare gli altri. Dobbiamo pensare a lavorare al meglio con i miei giocatori.

Siamo in lotta salvezza e dobbiamo guardare avanti, migliorando carenze e valorizzando i nostri pregi. La Lazio ha una rosa forte, costruita sempre per stare tra le prime sei”.

Da ex romanista, del resto, Di Francesco conosce bene l’ambiente: “I giocatori sono uomini e professionisti, possono avere delle difficoltà ma ricordiamo che hanno giocatori pronti nonostante le assenze. Dobbiamo dare continuità ai nostri pregi. Abbiamo dentro giocatori mentalmente freschi e quelli in panchina sono molto importanti: chi subentra può fare la differenza anche per pochi minuti, come dimostrano i punti ottenuti nei primi 60 minuti contro il Parma”.

