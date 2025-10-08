Lazio, infortunio alla caviglia destra per Dia. Da Formello le ultime su Zaccagni e Rovella

Arrivano aggiornamenti anche da Formello. In casa Lazio oggi pomeriggio la truppa biancoceleste - senza 4 giocatori convocati dalle rispettive nazionali - ha svolto l'allenamento previsto agli ordini di mister Maurizio Sarri e a seguito di un consulto dello staff medico sono state riferite delle comunicazioni importanti.

In primis il lungodegente Samuel Gigot, reduce da un intervento alla caviglia - infortunio che lo ha tormentato per diverso tempo - ha iniziato il percorso riabilitativo per tornare ad assaporare il campo di gioco. Dedicato invece un lavoro atletico specifico e differenziato per Luca Pellegrini, Matías Vecino, Adam Marušić e Fisayo Dele-Bashiru.

Si passa al capitano, Mattia Zaccagni. L'esterno offensivo italiano ha alzato bandiera bianca e non ha raggiunto il ritiro dell'Italia per un fastidio all'adduttore, dopo la brutta fitta accusata nella rifinitura prima del Torino (match finito 3-3). Nella seduta odierna al centro sportivo della Lazio si è limitato ad un lavoro in piscina. Infine Nicolò Rovella (ha deciso di non operarsi) e Boulaye Dia: l'attaccante senegalese è rimasto a Roma per dei fastidi muscolari inizialmente e insieme al centrocampista italiano ha effettuato una seduta di fisioterapia. Ma stando agli ultimi aggiornamenti proposti dal club biancoceleste, Dia è alle prese con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.