Live TMW Lazio, Isaksen: "In Coppa daremo tutto, ma non si può sbagliare così tanto in campionato"

21.12 - L'attaccante della Lazio, Gustav Isaksen, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Torino, valida per la ventisettesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Che momento è per la Lazio?

"E' difficile da spiegare, ho visto una squadra che si è allenata con fame. Abbiamo sbagliato tecnicamente e mentalmente, è molto strano. Abbiamo una gara importantissima mercoledì, ma dovevamo dare tutto anche oggi. Cerco sempre di essere positivo, abbiamo l'Atalanta ma sono deluso per oggi"

La classifica non dà stimoli?

"Siamo tristi, ma non è una scusa. Se siamo dove siamo è colpa nostra, siamo nella terra di nessuno in campionato ed è un momento negativo. Ma abbiamo la possibilità di sistemare la stagione. In campionato sarà difficile, in Coppa Italia daremo tutto. Ma non possiamo sbagliare così tante partite di Serie A

Ore 21.14 - Termini la conferenza stampa di Isaksen