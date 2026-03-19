Lazio, Isaksen in crescita: il futuro passa dal Mondiale. E spunta un retroscena per gennaio

Se a sinistra Maurizio Sarri continua a fare i conti con le assenze di Zaccagni, sulla corsia opposta la Lazio ha trovato certezze sempre più solide. Gustav Isaksen è diventato ormai un punto fermo sulla fascia destra e il gol segnato nell’ultima sfida contro il Milan ha confermato il suo momento positivo. Per il danese si è trattato della quarta rete stagionale e, con un altro centro, potrebbe superare proprio Zaccagni nella classifica marcatori interna, diventando il miglior realizzatore della squadra.

L’esterno biancoceleste sta vivendo una fase di grande fiducia e punta a chiudere il campionato ad alto livello, anche per presentarsi al meglio al prossimo Mondiale con la Danimarca. Un obiettivo personale che si intreccia con le strategie della società. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a gennaio la Lazio ha deciso di blindare il giocatore, con Fabiani e Lotito che hanno scelto di non prendere in considerazione le offerte arrivate per il suo cartellino, rimandando ogni discorso alla fine della stagione.

La vetrina internazionale potrebbe infatti far crescere ulteriormente il valore di Isaksen. Un buon Mondiale gli permetterebbe di attirare l’interesse di diversi club e garantire alla Lazio la possibilità di realizzare una plusvalenza importante in caso di cessione estiva.