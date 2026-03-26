Slovacchia, Calzona sugli spareggi: "Formula iniqua: perse 2 partite, di fronte chi ne ha perse 10"

Francesco Calzona, ct della Slovacchia, a Repubblica Napoli contesta la formula che ha composto gli spareggi e che costringerà la sua squadra a giocarsi un posto ai Mondiali, che poi è la stessa dell'Italia: "Si vive con l’ansia per gli infortuni e gli handicap per un calendario sbagliato, per tutti. Sarebbe meglio dedicare un periodo della stagioni alle Nazionali. Anche i club vivono male questo calendario, con i loro campioni costretti agli straordinari. In più c’è lo scandalo dei pochi posti per l’Europa, per un regolamento incomprensibile. Siamo arrivati secondi nel nostro girone con 12 punti in 6 partite, alle spalle della Germania. Ma non è bastato".

Formula sbagliata?

"Non è equa. Ci sono agli spareggi delle squadre che di gare ne hanno perse 10, in altri continenti. Tante nazionali forti sono con il cerino in mano e in America è già certo che non ci saranno tutte le big".