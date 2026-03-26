Milan, Leao resta in Portogallo: si curerà in patria il fastidio all'adduttore

Secondo quanto rivela Sky Sport, Rafael Leao è volato in Portogallo per una visita legata al fastidio all’adduttore: in accordo con il club, l’attaccante resterà lì nei primi giorni di cura, con il rientro a Milano previsto probabilmente nella prossima settimana.

Non giocherà con la Nazionale ma non rimarrà neanche a disposizione di Allegri

Ovviamente l'attaccante non parteciperà alle prossime gare del Portogallo, atteso dalle sfide di Città del Messico e Atlanta contro Messico e Stati Uniti in preparazione al Mondiale, essendo stato escluso dalle convocazioni del ct Roberto Martínez, ma il Milan non potrà comunque averlo a disposizione durante la sosta, come sembrava inizialmente.

La stagione di Leao

Nella stagione 2025/26 Leao ha disputato 24 partite con il Milan realizzando 10 gol (9 in Serie A e 1 in Coppa Italia), confermando il suo ruolo di attaccante di riferimento per i rossoneri fino al 15 marzo 2026. Con la nazionale portoghese non si è ancora sbloccato in questa stagione e la rinuncia alla convocazione di qualche giorno fa allungherà il suo digiuno.\