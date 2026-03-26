TMW Perché l'Irlanda del Nord è agli spareggi nonostante 3° posto e solo 9 punti conquistati

Squadra numero 69 del Ranking FIFA, l'Irlanda del Nord questa sera al pari dell'Italia si giocherà la semifinale dei play-off di accesso alla Coppa del Mondo 2026 nonostante un cammino nel girone di qualificazione che ha visto i britannici chiudere al terzo posto dietro a Germania e a Slovacchia. La squadra di O'Neill nelle sei partite disputate ha conquistato tre vittorie e altrettante sconfitte. Ha vinto le due sfide contro il Lussemburgo, ha conquistato tre punti nelle due sfide contro la Slovacchia e ha perso entrambi i match contro la Germania. Risultati che hanno portato a questa classifica finale nel gruppo A.

1) Germania 15 punti

2) Slovacchia 12 punti

3) Irlanda del Nord 9 punti

4) Lussemburgo 0 punti

In virtù di questa classifica la Germania ha staccato il pass Mondiale, mentre la Slovacchia ha avuto accesso ai play-off: sfiderà stasera il Kosovo, poi eventualmente una tra Turchia in finale.

E l'Irlanda del Nord? Deve ringraziare la Nations League visto che a questi spareggi oltre alle otto seconde classificate degli otto gironi hanno avuto accesso anche le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 che sono finite fuori dalle prime due posizioni del loro gruppo di qualificazione.

L'Irlanda del Nord che nell'ultima Nations era in Lega C ha vinto il gruppo 2 davanti a Bulgaria, Bielorussia e Lussemburgo e questo le ha permesso - al pari di Romania, Svezia e Macedonia del Nord - di staccare il pass per questi spareggi, nonostante il terzo posto nel girone di qualificazione.