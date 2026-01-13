Lazio, la corsa a un'altra mezzala è in salita: si complicano Toth e Timber, alternative al vaglio

A Formello la priorità è chiara: serve una mezzala in più alla Lazio. L’arrivo di Taylor, subito titolare a Verona come sostituto di Guendouzi, non basta a coprire un reparto che Sarri ha gestito per mesi in emergenza. Il tecnico chiede rinforzi veri, non semplici avvicendamenti, mentre sullo sfondo restano vive anche le voci in uscita. Il punto sulla questione mezzala arriva dal Corriere dello Sport.

Le due piste preferite da Lotito e Fabiani, però, si stanno facendo ripide. Alex Toth, classe 2005 del Ferencvaros, è sempre più attratto dalla Premier League: piace al Bournemouth, c’è già l’accordo con il giocatore e l’operazione è avanzata anche tra i club. Gli ungheresi partivano da una richiesta di 16 milioni, la Lazio è arrivata a 12, ma l’insidia inglese ha tolto ai biancocelesti la posizione di vantaggio.

Non è più semplice il dossier Quinten Timber. I contatti con l’entourage proseguono, ma il centrocampista del Feyenoord (in scadenza a giugno) vorrebbe attendere fine stagione per scegliere. A pesare sono soprattutto le richieste: circa 4 milioni di commissioni e un ingaggio vicino ai 3,5 milioni annui, cifre che la Lazio non intende riconoscere. Si profila così l’ipotesi del parametro zero estivo, con il Borussia Dortmund pronto ad affondare.

Resta sul tavolo anche Giovanni Fabbian del Bologna, profilo gradito ma difficilissimo: non è marginale per Italiano e non ci sono sconti. Fabiani lavora su più tavoli e non esclude un “mister X”. Sarri attende, con impazienza.