Lazio, la stilettata di Sarri al club: "A questo finale di stagione chiedo una salvezza tranquilla"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, dopo il pari di Lecce è intervenuto al microfono di Lazio Style Channel: “Che la partita fosse difficile era scritto. Abbiamo trovato una squadra determinata, abbiamo fatto un primo tempo brutto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico e del carattere non posso dire nulla. Nel primo tempo abbiamo concesso 50 palloni palloni sprecati in modo banale dagli avversari. Nel secondo meglio, la squadra ha perso meno palloni banali, ha fatto una buona a fase di costruzione, ma, come ci capita spesso, si viene meno negli ultimi metri. La sensazione è che si poteva vincere ma abbiamo fatto troppo poco in area”.

“Dal punto di vista dell’applicazione non posso imputare nulla alla squadra. Abbiamo perso palle in modo molto banale. A tratti davamo la sensazione essere in difficoltà nelle scelte da fare”, le sue parole riportate da LaLazioSiamoNoi.it.

“Cosa chiedo a questo finale di stagione? Una bella salvezza serena. Abbiamo sempre avuto poche possibilità di entrare in Europa, ora abbiamo perso un paio di giocatori importanti per noi. Bisogna essere realisti e andare avanti”.