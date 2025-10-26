Lazio, Lotito: "Sarri? Rapporto di stima e affetto, faremo quello che serve sul mercato"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Juventus: "Da un punto di vista della critica quella costruttiva è giusta quando non arrivano i risultati, anche se per motivi non dipesi dalla nostra volontà. Però dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, per cambiare questa situazione temporanea legata a fatti imponderabili che hanno portato risultati diversi dalle nostre aspettative. Ci vuole fiducia, perché la nostra è una società solida, con una visione. E nel giro di poco tempo arriveranno anche risultati concreti".

Che idea si è fatto su quello che è successo in Napoli-Inter?

"Io penso che un sistema debba essere seguito ma non vada destabilizzato. Nel momento in cui c'è un cambio generazione nella classe arbitrale va accompagnato. Se ci sono cose che non funzionato evidenziarle, ma per cercare di renderlo migliore: altrimenti si crea un danno, anziché un vantaggio. Lo si deve fare con la massima trasparenza, per avere una classe arbitrale rispondente alle nostre necessità".

A gennaio tornerete a fare mercato?

"Con Sarri c'è un rapporto di stima e affetto, non c'è contrapposizione di ruoli perché tutti vogliono il bene della società e dei tifosi. La società farà tutto quello di cui necessita. Ci è stato impedito d'estate, quello che è successo quest'anno con tutti questi infortuni non è mai successo. Capiamo il malumore della tifoseria, che si basa sulla passione. Quando non ci sono i risultati c'è tristezza e critica ma ci sono le condizioni per poterla superare. L'unione fa la forza. Se facciamo corpo unico tutti insieme arriveranno anche i risultati".