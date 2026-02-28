Lazio, Lotito e la carta scuole e parenti: inviti all'Olimpico, contro lo sciopero dei tifosi

Quattro scuole gratis allo Stadio Olimpico, familiari compresi. In vista della semifinale d'andata contro l'Atalanta, il presidente della Lazio Claudio Lotito tenta di correre ai ripari contro la preannunciata protesta dei tifosi. Il presidente ha infatti esteso l'invito per il match di mercoledì a studenti, docenti, personale ATA e rispettivi familiari, senza limiti secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Una mossa per colmare i vuoti sugli spalti dell'impianto biancoceleste, evitando di mettere in risalto il semideserto davanti alle telecamere. Mentre da Formello indicano l'iniziativa come una "prassi ordinaria e consolidata".

La posizione ufficiosa del club capitolino respinge con forza l'idea di una contromossa d'emergenza, parlando di relazioni strutturate da tempo. Eppure, il clima attorno alla società resta tesissimo: ogni comunicazione, formale o meno, viene accolta da una pioggia di sarcasmo e invettive da parte della piazza biancoceleste. Poi ci sono i numeri a raccontare la realtà dei fatti: la fase di prelazione per gli abbonati si è chiusa con meno di 2.000 biglietti staccati, un segnale inequivocabile del gelo tra tifo e patron Lotito.

Ben 28.000 abbonati hanno deciso di non riscattare il proprio posto, la sfida contro l'Atalanta rischia di diventare il palcoscenico di una "protesta bis" già ampiamente annunciata. Mentre la vendita libera è partita tra mille incertezze, resta difficile prevedere quanti familiari risponderanno alla chiamata di Lotito. Quel che è certo è che il tifo biancoceleste sembra intenzionato a far pesare il proprio silenzio. In un momento cruciale della stagione.