Il tifoso laziale Tommaso Paradiso: "Lotito? Non dipende da noi, possiamo solo sopportarlo"
TUTTO mercato WEB
Impegnato in questi giorni a Sanremo per il Festival, Tommaso Paradiso è notoriamente un tifoso della Lazio. Raggiunto dai giornalisti presenti in Liguria, l’ex frontman dei TheGiornalisti si è soffermato sulla situazione del club biancoceleste e sul complicato rapporto tra la piazza e Claudio Lotito, nei confronti del quale il cantante è spesso stato molto critico in passato, pur avendo spiegato di non aver firmato la petizione.
"Se dobbiamo tenerci Lotito? Purtroppo non dipende da noi - ha detto Tommaso Paradiso a LaPresse -. Lui dice ‘io sono il proprietario della Lazio, la società è inscalabile e non è in vendita’. Noi che possiamo fare? Sopportarlo. Accettiamo il nostro amaro destino”.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Il tifo organizzato non ci sarà, ma il Dortmund avrà comunque i suoi tifosi: pullman arrivati allo stadio
Bologna, Italiano: "Castro e Bernardeschi, si sono accesi quelli di talento". Poi torna ancora su Zaniolo
Dai 50 milioni chiesti all'Inter agli infortuni, ora stagione finita. Per Rovella solo 9 gare con la Lazio
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile