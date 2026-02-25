Il tifoso laziale Tommaso Paradiso: "Lotito? Non dipende da noi, possiamo solo sopportarlo"

Impegnato in questi giorni a Sanremo per il Festival, Tommaso Paradiso è notoriamente un tifoso della Lazio. Raggiunto dai giornalisti presenti in Liguria, l’ex frontman dei TheGiornalisti si è soffermato sulla situazione del club biancoceleste e sul complicato rapporto tra la piazza e Claudio Lotito, nei confronti del quale il cantante è spesso stato molto critico in passato, pur avendo spiegato di non aver firmato la petizione.

"Se dobbiamo tenerci Lotito? Purtroppo non dipende da noi - ha detto Tommaso Paradiso a LaPresse -. Lui dice ‘io sono il proprietario della Lazio, la società è inscalabile e non è in vendita’. Noi che possiamo fare? Sopportarlo. Accettiamo il nostro amaro destino”.