Lazio, Marusic: "Qui tanti problemi. Immagini di addio di Romagnoli? Penso di sì"

Adam Marusic, terzino della Lazio, ha parlato al termine della partita contro il Lecce ai microfoni di Sky: "Un anno molto particolare per tutti noi, ci sono tanti problemi. Noi dobbiamo dare tutto per questa maglia e spero che dalle prossime partite possiamo fare risultati, credere in quello che facciamo e stare tutti insieme. Solo così ne verremo fuori".

Lavorate tanto sulla fase difensiva?

"Sì, lavoriamo tanto e stiamo facendo bene, ma poi sulla fase offensiva dobbiamo fare meglio. Romagnoli è molto importante per noi, vedremo che succederà".

Erano immagini di un addio quelle di Romagnoli alla fine?

"Per come ho visto penso di sì, ma vedremo cosa deciderà la società".