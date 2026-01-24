Lazio, Marusic: "Qui tanti problemi. Immagini di addio di Romagnoli? Penso di sì"
Adam Marusic, terzino della Lazio, ha parlato al termine della partita contro il Lecce ai microfoni di Sky: "Un anno molto particolare per tutti noi, ci sono tanti problemi. Noi dobbiamo dare tutto per questa maglia e spero che dalle prossime partite possiamo fare risultati, credere in quello che facciamo e stare tutti insieme. Solo così ne verremo fuori".
Lavorate tanto sulla fase difensiva?
"Sì, lavoriamo tanto e stiamo facendo bene, ma poi sulla fase offensiva dobbiamo fare meglio. Romagnoli è molto importante per noi, vedremo che succederà".
Erano immagini di un addio quelle di Romagnoli alla fine?
"Per come ho visto penso di sì, ma vedremo cosa deciderà la società".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
