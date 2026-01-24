Live TMW Lazio, Marusic: "Si respira un'aria strana, ma dobbiamo dare tutto per la maglia"

Adam Marusic interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Lazio.

Si è vista una Lazio un po' spenta

"Si respira un'aria strana, le cose non funzionano bene, non abbiamo la testa libera. Non devono essere alibi, ma è dura per i nuovi arrivati. Nel primo tempo abbiamo perso tanti palloni, dobbiamo migliorare tanto. Dobbiamo stare uniti, dobbiamo dare tutto sul campo per questa maglia".

Sul confronto coi tifosi?

"Non ero lì vicino, non ho sentito".

Romagnoli?

"Un giocatore molto importante per noi, in questi anni ha dato tantissimo per questa maglia. Deciderà la società, ma mi dispiace tanto".

Il Lecce è stato molto più aggressivo di voi?

"Non siamo stati cattivi come loro, nel primo tempo non abbiamo creato nulla e abbiamo perso tante palle, quando non sei concentrato succede questo".