Lazio, nella sfilata di protesta dei tifosi spunta anche Pino Insegno: le foto e i video
Nemmeno la possibilità di giocarsi l’accesso alla finale è riuscita a fermare la protesta dei tifosi della Lazio, che da settimane contestano apertamente la società e in particolare il presidente Claudio Lotito.
In occasione della gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma alle 21:00 allo Stadio Olimpico, i sostenitori biancocelesti hanno confermato la loro linea: niente ingresso sugli spalti e stadio lasciato simbolicamente vuoto, senza il consueto sostegno alla squadra.
I tifosi, però, sono comunque arrivati all’Olimpico. Come mostrano le immagini e i video raccolti dalla redazione di TMW in calce all'articolo, dopo essersi radunati a Ponte Milvio, luogo simbolo del tifo laziale, hanno dato vita a un corteo diretto proprio verso lo stadio, pur senza varcarne i cancelli. In tanti si sono ritrovati nel punto di ritrovo scelto per dare il via alla manifestazione, aperta da uno striscione eloquente: “Estremo atto di amore”. Tra i tifosi presente anche il noto presentatore Pino Insegno.