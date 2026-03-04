La pareggia subito l'Atalanta con il tap-in di Pasalic: è 1-1 contro la Lazio all'Olimpico
Pareggio immediato dell'Atalanta contro la Lazio. Tre minuti dopo il vantaggio di Dele-Bashiru, la difesa biancoceleste si addormenta e lascia calciare Samardzic indisturbato. Sul tiro del serbo c'è la respinta di Provedel ma sulla ribattuta di Pasalic non può nulla.
