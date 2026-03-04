Lazio, triangolo perfetto tra Dele-Bashiru e Maldini: il nigeriano si sblocca per l'1-0
TUTTO mercato WEB
Si sblocca subito ad inizio ripresa la gara all'Olimpico dove la Lazio passa in vantaggio contro l'Atalanta. Bel triangolo tra Dele-Bashiru e Daniel Maldni, con il centrocampista che dopo aver vinto un duello a centrocampo con Kolasinac scarica per il figlio d'arte che gliela restituisce benissimo. Il nigeriano si presenta a tu per tu con Carnesecchi superandolo con un perfetto pallonetto che vale il primo gol stagionale.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
4 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile