Brutto infortunio nel Genoa, chiusa la causa Inter-IC Markets: le top news delle 22

In corso la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia, dopo il primo tempo punteggio ancora fermo sullo 0-0 tra i padroni di casa della Lazio e l'Atalanta. Meglio la Dea nel complesso nei 45 minuti inaugurali del match, ma punteggio ancora bloccato.

Di seguito le formazioni ufficiali con cui è iniziata Lazio-Atalanta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi: Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

Intanto l'Inter ha visto chiudersi la causa che andava avanti da anni contro IC Markets. La sentenza respinge le principali richieste avanzate da entrambe le parti e dispone la compensazione dei crediti reciproci, con l’effetto di azzerare gli impatti economici della causa. Il contenzioso nasce dall’accordo sottoscritto l’11 giugno 2020 tra IC Markets, società con sede a Cipro, e Inter Media and Communication, la controllata che gestisce i contratti commerciali del club. L’intesa aveva durata triennale, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023, per un valore complessivo di 14,3 milioni di euro, con 4,5 milioni previsti per la prima stagione. Tra i diritti riconosciuti allo sponsor c’erano il titolo di global online trading partner e la presenza come sponsor di manica sulle divise della squadra.

Brutte notizie per il Genoa, che perderà per qualche tempo il giovane attaccante Joi Nuredini per un infortunio al legamento crociato anteriore di destra: "Joi Nuredini è stato sottoposto in data odierna presso l’istituto IRCSS Humanitas di Milano a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro. L’intervento è perfettamente riuscito e il giocatore nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo".