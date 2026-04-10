Lazio, non solo Lautaro Rivero: occhi in casa River Plate anche per l'esterno Subiabre

La Lazio guarda ancora in casa River Plate. Oltre al difensore Lautaro Rivero, nelle ultime ore è emerso anche l’interesse per Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007 considerato uno dei talenti più interessanti del panorama sudamericano. Giocatore duttile, capace di agire su entrambe le corsie, ha già trovato spazio in prima squadra nel Torneo d’Apertura, dove ha messo insieme 12 presenze, metà delle quali da titolare, condite da un gol e due assist.

Il suo futuro - scrive il Corriere dello Sport - sembra destinato a cambiare già nella prossima estate. Il River Plate è pronto a una profonda ristrutturazione della rosa e diversi giovani potrebbero lasciare Buenos Aires. Su Subiabre, infatti, si registra l’interesse concreto di diversi club europei di primo piano, tra cui Chelsea, Tottenham e Atletico Madrid. Tuttavia, al momento, il Villarreal appare in posizione leggermente avanzata: il club spagnolo segue il giocatore da anni, fin da quando lo fece allenare in Spagna a soli 12 anni, mantenendo nel tempo un legame diretto con il suo percorso di crescita.

Dal punto di vista economico, il River ha fissato una clausola molto elevata, vicina ai 100 milioni di euro, più come forma di tutela che come reale valore di mercato. Le valutazioni attuali, infatti, sono decisamente più contenute e si aggirano intorno ai 4 milioni. Un prezzo che rende Subiabre un’opportunità intrigante per diversi club, Lazio compresa.