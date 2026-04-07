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Lo strano caso Noslin: è il miglior marcatore della Lazio. Ed è primo anche per media realizzativa

Lo strano caso Noslin: è il miglior marcatore della Lazio. Ed è primo anche per media realizzativaTUTTO mercato WEB
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Simone Bernabei
Oggi alle 13:15Serie A
Simone Bernabei

La Lazio ha trovato contro il Parma il suo quarto risultato utile consecutivo, dando così continuità alla crescita vista nelle ultime settimane. Anche se l'1-1 contro i ducali è stato visto da più parti come un'occasione mancata. Tradotto come tre punti persi.

Nella sfida di sabato sera il protagonista è stato Tijjani Noslin, giocatore autore del gol del definitivo 1-1. Per l'olandese si tratta del 4° gol stagionale, il terzo in campionato a cui aggiungerne uno in Coppa Italia. Numeri alla mano, è lui insieme a Isaksen e Zaccagni il miglior marcatore stagionale dei biancocelesti. Nessuno della rosa di Maurizio Sarri ha infatti segnato di più nel complessivo, nonostante Noslin non sia quasi mai partito titolare.

Pur trattandosi di numeri bassi in senso assoluto, il dato assume ancora più rilevanza se si guarda la media per minutaggio sua e degli altri attaccanti della rosa: Noslin ha infatti trovato la via del gol ogni 179 minuti giocati. Alle sue spalle in questa speciale graduatoria c'è Pedro, con un gol ogni 264 minuti. Quindi a scendere Gustav Isaksen (un gol ogni 411 minuti), Matteo Cancellieri (un gol ogni 451 minuti), Boulaye Dia (un gol ogni 512 minuti) e Mattia Zaccagni (un gol ogni 527 minuti).

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