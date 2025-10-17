Lazio, primi sorrisi per Sarri: Zaccagni, Dia e Marusic puntano l'Atalanta

Primi segnali di sereno in casa Lazio dopo la tempesta che ha decimato la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Tra infortuni e squalifiche il tecnico toscano ha dovuto convivere con una continua emergenza e anche a Bergamo non potrà contare su tutti gli elementi a disposizione. Rovella e Castellanos sono sicuramente out, così come i fuori lista Dele-Bashiru e Gigot, mentre per Pellegrini si spera in una convocazione in extremis. Le buone notizie arrivano però da altri quattro acciaccati che sono sulla via del recupero. A cominciare da Matias Vecino, che prosegue il lavoro sul campo con il gruppo dopo due mesi di stop e viaggia a grandi passi verso la prima convocazione stagionale. L'uruguaiano non potrà giocare dal primo minuto, ma può avere un impatto importante a gara in corso sia come mezzala che come alternativa di Cataldi in cabina di regia.

Lazio, buone notizie da Dia, Marusic e Zaccagni

Sembra poter rientrare l'emergenza in attacco, con Boulaye Dia che ha smaltito la distorsione alla caviglia rimediata col Torino e che lo ha costretto a non rispondere alla convocazione del Senegal. L'ex Salernitana ha potuto comunque festeggiare la qualificazione al mondiale conquistata dai suoi compagni di nazionale e adesso si prepara a giocare a Bergamo. Difficilmente Dia potrà giocare 90 minuti, ma si caricherà sulle spalle il peso dell'attacco e poi lascerà spazio alla possibile soluzione Pedro come falso nueve a gara in corso. Buone notizie anche da Zaccagni, che ieri è tornato a lavorare in gruppo. L'ex Verona non dovrebbe partire dal primo minuto con Sarri che potrebbe dare una chance a Noslin, ma l'impatto di Zaccagni nel finale di partita dalla panchina potrebbe risultare decisivo. Chi invece spera di giocare da titolare è Adam Marusic, che nella serata di ieri ha festeggiato il suo 33esimo compleanno (oggi, ndr) in via del Corso con qualche amico dopo esser tornato ad allenarsi in gruppo. Da capire se Sarri lo schiererà regolarmente a destra o se preferirà dirottarlo a sinistra per dare maggiore copertura sulla fascia mancina rinunciando così a Tavares.