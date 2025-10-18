Fattori: "Fiorentina, mi preoccupa che Pioli non voglia cambiare. Kean? Se è al 60% non gioca"

Sauro Fattori, opinionista per Radio FirenzeViola ed ex giocatore della Fiorentina, oltre che ex allenatore della squadra femminile del club gigliato, è intervenuto parlando così di Moise Kean: "Se è al 60% non gioca anche perché per il tipo di infortunio che ha subito, o sente male e non riesce a giocare oppure con un po' di taping rinforzando la caviglia ce la fa".

Come vede la sfida di domenica?

"Il problema è che ho la sensazione che Pioli non voglia cambiare e questo mi preoccupa. Intanto mi sembra incredibile sentir parlare di 'gabbie' per Modric... Ma di cosa si ragiona, secondo me Allegri è lì che spera che la Fiorentina si concentri su Modric così giocano meglio gli altri".

Che formazione schiererebbe?

"Mi preoccupa che Pioli voglia andare avanti con i due a centrocampo e con Fazzini e Gudmundsson dietro la prima punta. Per me non ha senso. Giocherei a tre in difesa e con Gosens e Dodo sulle fasce. Ma a centrocampo bisogna stare a tre, con Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli: con la sua presenza cresce anche Mandragora che può tornare a fare gol o assist. Davanti poi può scegliere tra Piccoli, Kean, Gudmundsson o Fazzini. L'importante è Fagioli a centrocampo perché libera anche le fasce che invece con Fazzini e Gudmundsson sono sempre intasate. L'ex Juve ti dà troppa più qualità ed equilibrio a centrocampo".