La Torres naufraga in casa: sesta sconfitta in 10 gare. Traballa la panchina di Pazienza
La sesta sconfitta in 10 gare, a fronte di una sola vittoria, arrivata questa sera in casa per mano del neopromosso – ma lanciatissimo – Forlì fa traballare la panchina di Michele Pazienza con la Torres che nelle prossime ore farà approfondite riflessioni sul tecnico.
Lo riferisce Tuttoc.com spiegando che il club, certo di aver costruito una squadra con ambizioni di vertice, starebbe studiando le possibili alternative a Pazienza per risollevarsi in classifica da una posizione arretrata e uscire fuori dalle difficoltà di queste prime giornate di campionato. Le prossime 48 ore potrebbero dunque essere decisive per il futuro del tecnico sulla panchina sarda.
