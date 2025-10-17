Salernitana, ci siamo per il nuovo Arechi. De Luca: "Entro 10 giorni il via ai lavori"

La svolta per la ristrutturazione e l’ammodernamento dello Stadio Arechi di Salerno sembra essere a un passo. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha infatti parlato questa mattina dell’avvio dei lavori come riportato da Tuttosalernitana.com: “Entro una decina di giorni prenderanno il via i lavori di demolizione parziale della Curva Nord dello stadio Arechi. Proprio nella mattinata di ieri è stata concessa la deroga richiesta alla FIGC, che consentirà di ridurre il numero dei tifosi ospiti in modo da avviare subito i lavori e agevolare l'organizzazione dell'ordine pubblico”.

“La Curva Nord sarà demolita per metà, un passaggio fondamentale per candidare lo stadio tra i cinque impianti che ospiteranno gli Europei del 2032. - prosegue ancora De Luca - L’impresa esecutrice è già pronta, e il nuovo Arechi si integrerà perfettamente con il Palazzetto dello Sport e, in futuro, con il nuovo stadio Volpe. Posso dire che proprio per il Volpe i lavori sono in fase avanzata".

Il Presidente uscente ha poi presenziato alla cerimonia di posa della prima pietra di quel Palasport che è fermo da tantissimi anni e che ha scatenato tante polemiche: “Colpa della ditta che doveva svolgere i lavori e che ha avuto problemi" la risposta di De Luca a chi gli chiedeva il perché di tutti questi ritardi.