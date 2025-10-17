Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Domani riparte la Serie A: finora in campo 140 giocatori italiani. Tutti i dettagli

Domani riparte la Serie A: finora in campo 140 giocatori italiani. Tutti i dettagliTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Alessio Del Lungo
ieri alle 23:59Serie A
Alessio Del Lungo

I recenti risultati deludenti nelle competizioni di rilievo da parte della Nazionale, eccezion fatta per l'Europeo vinto dall'Italia con Roberto Mancini, hanno aperto gli occhi su un movimento che avrebbe bisogno di far giocare più calciatori del nostro Paese in Serie A. TMW, sfruttando i dati forniti da Transfermarkt.it, ha guardato, squadra per squadra, quanti fossero i giocatori convocabili che hanno collezionato almeno un minuto in questa stagione. Il totale è di 140, di seguito tutti i dettagli:

ATALANTA
Marco Carnesecchi - 540’
Raoul Bellanova - 440’
Davide Zappacosta - 296’
Giorgio Scalvini - 266’
Daniel Maldini - 171’
Gianluca Scamacca - 136’
Lorenzo Bernasconi - 95’
Marco Brescianini - 69'
Francesco Rossi - 0’
Marco Sportiello - 0’
Totale giocatori impiegati: 8
Totale minuti in campo: 2.013

BOLOGNA
Riccardo Orsolini - 451’
Nicolò Cambiaghi - 363’
Nadir Zortea - 319’
Giovanni Fabbian - 249’
Federico Bernardeschi - 182’
Lorenzo De Silvestri - 138’
Tommaso Pobega - 132’
Nicolò Casale - 45’
Ciro Immobile - 30’
Federico Ravaglia - 0’
Massimo Pessina - 0’
Kevin Bonifazi - 0’
Totale giocatori impiegati: 9
Totale minuti in campo: 1.909

CAGLIARI
Elia Caprile - 540’
Michael Folorunsho - 518’
Sebastiano Luperto - 450’
Alessandro Deiola - 435’
Sebastiano Esposito - 434’
Matteo Prati - 412’
Marco Palestra - 388’
Gabriele Zappa - 220’
Gennaro Borrelli - 206’
Andrea Belotti - 191’
Gianluca Gaetano - 157’
Mattia Felici - 123’
Alessandro Di Pardo - 52’
Riyad Idrissi - 35’
Luca Mazzitelli - 32’
Nicolò Cavuoti - 8’
Leonardo Pavoletti - 7’
Giuseppe Ciocci - 0’
Vincenzo Sarno - 0’
Nicola Pintus - 0’
Totale giocatori impiegati: 17
Totale minuti in campo: 4.208

COMO
Edoardo Goldaniga - 1’
Mauro Vigorito - 0’
Alberto Cerri - 0’
Simone Verdi - 0’
Alberto Dossena - 0’
Marco Sala - 0’
Totale giocatori impiegati: 1
Totale minuti in campo: 1

CREMONESE
Giuseppe Pezzella - 540’
Federico Baschirotto - 540’
Matteo Bianchetti - 488’
Filippo Terracciano - 450’
Alessio Zerbin - 379’
Alberto Grassi - 364’
Michele Collocolo - 286’
Federico Bonazzoli - 253’
Marco Silvestri - 180’
Romano Floriani Mussolini - 163’
Federico Ceccherini - 110’
Tommaso Barbieri - 16’
Manuel De Luca - 14’
Francesco Folino - 0’
Lapo Nava - 0’
Leonardo Sernicola - 0’
Mattia Valoti - 0’
Totale giocatori impiegati: 13
Totale minuti in campo: 3.783

FIORENTINA
Moise Kean - 540’
Luca Ranieri - 482’
Rolando Mandragora - 428’
Hans Nicolussi Caviglia - 285’
Jacopo Fazzini - 266’
Roberto Piccoli - 260’
Nicolò Fagioli - 228’
Pietro Comuzzo - 209’
Cher Ndour - 92’
Niccolò Fortini - 77’
Mattia Viti - 59’
Eddy Kouadio - 45’
Fabiano Parisi - 13’
Luca Lezzerini - 0’
Tommaso Martinelli - 0’
Totale giocatori impiegati: 13
Totale minuti in campo: 2.984

GENOA
Nicola Leali - 540’
Patrizio Masini - 519’
Lorenzo Colombo- 368’
Alessandro Marcandalli - 180’
Jeff Ekhator - 141’
Stefano Sabelli - 133’
Lorenzo Venturino - 6’
Seydou Fini - 0’
Daniele Sommariva - 0’
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti in campo: 1.887

HELLAS VERONA
Lorenzo Montipò - 540’
Roberto Gagliardini - 140’
Simone Perilli - 0’
Giacomo Toniolo - 0’
Totale giocatori impiegati: 2
Totale minuti in campo: 680

INTER
Nicolò Barella - 481’
Alessandro Bastoni - 417’
Federico Dimarco - 400’
Francesco Acerbi - 353’
Francesco Pio Esposito - 154’
Davide Frattesi - 141’
Matteo Darmian - 13’
Raffaele Di Gennaro - 0’
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti in campo: 1.959

JUVENTUS
Michele Di Gregorio - 540’
Federico Gatti - 470’
Andrea Cambiaso - 353’
Manuel Locatelli - 328’
Daniele Rugani - 86’
Carlo Pinsoglio - 0’
Mattia Perin - 0’
Fabio Miretti - 0’
Totale giocatori impiegati: 5
Totale minuti in campo: 1.777

LAZIO
Ivan Provedel - 540’
Mattia Zaccagni - 426’
Matteo Cancellieri - 391’
Alessio Romagnoli - 360’
Danilo Cataldi - 340’
Nicolò Rovella - 200’
Luca Pellegrini - 162’
Manuel Lazzari - 62’
Alessio Furlanetto - 0’
Totale giocatori impiegati: 8
Totale minuti in campo: 2.481

LECCE
Waldimiro Falcone - 540’
Antonino Gallo - 474’
Riccardo Sottil - 246’
Francesco Camarda - 201’
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti in campo: 1.461

MILAN
Matteo Gabbia - 540’
Pietro Terracciano - 124’
Davide Bartesaghi - 121’
Samuele Ricci - 61’
Lorenzo Torriani - 0’
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti in campo: 846

NAPOLI
Giovanni Di Lorenzo - 540’
Matteo Politano - 452’
Alex Meret - 360’
Leonardo Spinazzola - 281’
Lorenzo Lucca - 211’
Alessandro Buongiorno - 193’
Luca Marianucci - 90’
Giuseppe Ambrosino - 15’
Antonio Vergara - 1’
Pasquale Mazzocchi - 0’
Nikita Contini - 0’
Totale giocatori impiegati: 9
Totale minuti in campo: 2.143

PARMA
Enrico Delprato - 540’
Emanuele Valeri - 476’
Patrick Cutrone - 353’
Gaetano Oristanio - 159’
Edoardo Corvi - 0’
Filippo Rinaldi - 0’
Elia Plicco - 0’
Nicolas Trabucchi - 0’
Totale giocatori impiegati: 4
Totale minuti in campo: 1.528

PISA
Antonio Caracciolo - 540’
Simone Canestrelli - 540’
Samuele Angori - 279’
Giovanni Bonfanti - 254’
Stefano Moreo - 236’
Arturo Calabresi - 51’
Gabriele Piccinini - 16’
Simone Scuffet - 0’
Francesco Coppola - 0’
Totale giocatori impiegati: 7
Totale minuti in campo: 1.916

ROMA
Gianluca Mancini - 540’
Bryan Cristante - 506’
Lorenzo Pellegrini - 194’
Stephan El Shaarawy- 125’
Tommaso Baldanzi - 121’
Niccolò Pisilli - 42’
Daniele Ghilardi - 0’
Pierluigi Gollini - 0’
Totale giocatori impiegati: 6
Totale minuti in campo: 1.528

SASSUOLO
Andrea Pinamonti - 512’
Domenico Berardi - 441’
Cristian Volpato - 151’
Daniel Boloca - 135’
Luca Lipani - 94’
Filippo Romagna - 90’
Stefano Turati - 90’
Nicholas Pierini - 33’
Edoardo Iannoni - 27’
Andrea Ghion - 9’
Luca Moro - 1’
Giacomo Satalino - 0’
Edoardo Pieragnolo - 0’
Totale giocatori impiegati: 11
Totale minuti in campo: 1.583

TORINO
Cesare Casadei - 469’
Cristiano Biraghi - 366’
Alberto Paleari - 0’
Totale giocatori impiegati: 2
Totale minuti in campo: 835

UDINESE
Nicolò Bertola - 233’
Nicolò Zaniolo - 213’
Alessandro Zanoli - 184’
Alessandro Nunziante - 0’
Daniele Padelli - 0’
Totale giocatori impiegati: 3
Totale minuti in campo: 630

Articoli correlati
Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi... Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala... Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Roma, Svilar applaude Gasperini: "Ci sta trasmettendo mentalità vincente. È fantastico"... Roma, Svilar applaude Gasperini: "Ci sta trasmettendo mentalità vincente. È fantastico"
Altre notizie Serie A
Roma, Svilar applaude Gasperini: "Ci sta trasmettendo mentalità vincente. È fantastico"... Roma, Svilar applaude Gasperini: "Ci sta trasmettendo mentalità vincente. È fantastico"
Fattori: "Fiorentina, mi preoccupa che Pioli non voglia cambiare. Kean? Se è al 60%... Fattori: "Fiorentina, mi preoccupa che Pioli non voglia cambiare. Kean? Se è al 60% non gioca"
Ariatti sicuro: "L'Atalanta crescerà ancora. L'ambiente è sereno e questo si vede... Ariatti sicuro: "L'Atalanta crescerà ancora. L'ambiente è sereno e questo si vede in campo"
Desailly ricorda: "Berlusconi faceva di tutto per noi, al punto che ci sentivamo... Desailly ricorda: "Berlusconi faceva di tutto per noi, al punto che ci sentivamo in colpa"
Domani riparte la Serie A: finora in campo 140 giocatori italiani. Tutti i dettagli... TMWDomani riparte la Serie A: finora in campo 140 giocatori italiani. Tutti i dettagli
Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari Probabili formazioniSerie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 7^ giornata di campionato
Fiorentina in crisi? Ulivieri: "Pioli mi ha detto che deve lavorare molto sulla testa... Fiorentina in crisi? Ulivieri: "Pioli mi ha detto che deve lavorare molto sulla testa dei giocatori"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Desailly ricorda: "Berlusconi faceva di tutto per noi, al punto che ci sentivamo in colpa"
2 Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
3 La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con la Samp
4 Il PSG rischia grosso, pazzo 3-3. Hernandez: "Subiamo gol che non dovremmo subire"
5 18 ottobre 1998, Salas e Sergio Conceicao segnano i primi gol in Serie A: 5-3 all'Inter
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.1 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.2 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.3 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.4 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.5 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.7 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Roma, Svilar applaude Gasperini: "Ci sta trasmettendo mentalità vincente. È fantastico"
Immagine news Serie A n.3 Fattori: "Fiorentina, mi preoccupa che Pioli non voglia cambiare. Kean? Se è al 60% non gioca"
Immagine news Serie A n.4 Ariatti sicuro: "L'Atalanta crescerà ancora. L'ambiente è sereno e questo si vede in campo"
Immagine news Serie A n.5 Desailly ricorda: "Berlusconi faceva di tutto per noi, al punto che ci sentivamo in colpa"
Immagine news Serie A n.6 Domani riparte la Serie A: finora in campo 140 giocatori italiani. Tutti i dettagli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con la Samp
Immagine news Serie B n.2 Entella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa famiglia"
Immagine news Serie B n.3 L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati
Immagine news Serie B n.5 Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati?
Immagine news Serie B n.6 Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Punto in altissimo, non dobbiamo accontentarci. Cocchi è in crescita"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, ci siamo per il nuovo Arechi. De Luca: "Entro 10 giorni il via ai lavori"
Immagine news Serie C n.3 La Torres naufraga in casa: sesta sconfitta in 10 gare. Traballa la panchina di Pazienza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Immagine news Serie C n.5 La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio
Immagine news Serie C n.6 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.2 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?