TMW Domani riparte la Serie A: finora in campo 140 giocatori italiani. Tutti i dettagli

I recenti risultati deludenti nelle competizioni di rilievo da parte della Nazionale, eccezion fatta per l'Europeo vinto dall'Italia con Roberto Mancini, hanno aperto gli occhi su un movimento che avrebbe bisogno di far giocare più calciatori del nostro Paese in Serie A. TMW, sfruttando i dati forniti da Transfermarkt.it, ha guardato, squadra per squadra, quanti fossero i giocatori convocabili che hanno collezionato almeno un minuto in questa stagione. Il totale è di 140, di seguito tutti i dettagli:

ATALANTA

Marco Carnesecchi - 540’

Raoul Bellanova - 440’

Davide Zappacosta - 296’

Giorgio Scalvini - 266’

Daniel Maldini - 171’

Gianluca Scamacca - 136’

Lorenzo Bernasconi - 95’

Marco Brescianini - 69'

Francesco Rossi - 0’

Marco Sportiello - 0’

Totale giocatori impiegati: 8

Totale minuti in campo: 2.013

BOLOGNA

Riccardo Orsolini - 451’

Nicolò Cambiaghi - 363’

Nadir Zortea - 319’

Giovanni Fabbian - 249’

Federico Bernardeschi - 182’

Lorenzo De Silvestri - 138’

Tommaso Pobega - 132’

Nicolò Casale - 45’

Ciro Immobile - 30’

Federico Ravaglia - 0’

Massimo Pessina - 0’

Kevin Bonifazi - 0’

Totale giocatori impiegati: 9

Totale minuti in campo: 1.909

CAGLIARI

Elia Caprile - 540’

Michael Folorunsho - 518’

Sebastiano Luperto - 450’

Alessandro Deiola - 435’

Sebastiano Esposito - 434’

Matteo Prati - 412’

Marco Palestra - 388’

Gabriele Zappa - 220’

Gennaro Borrelli - 206’

Andrea Belotti - 191’

Gianluca Gaetano - 157’

Mattia Felici - 123’

Alessandro Di Pardo - 52’

Riyad Idrissi - 35’

Luca Mazzitelli - 32’

Nicolò Cavuoti - 8’

Leonardo Pavoletti - 7’

Giuseppe Ciocci - 0’

Vincenzo Sarno - 0’

Nicola Pintus - 0’

Totale giocatori impiegati: 17

Totale minuti in campo: 4.208

COMO

Edoardo Goldaniga - 1’

Mauro Vigorito - 0’

Alberto Cerri - 0’

Simone Verdi - 0’

Alberto Dossena - 0’

Marco Sala - 0’

Totale giocatori impiegati: 1

Totale minuti in campo: 1

CREMONESE

Giuseppe Pezzella - 540’

Federico Baschirotto - 540’

Matteo Bianchetti - 488’

Filippo Terracciano - 450’

Alessio Zerbin - 379’

Alberto Grassi - 364’

Michele Collocolo - 286’

Federico Bonazzoli - 253’

Marco Silvestri - 180’

Romano Floriani Mussolini - 163’

Federico Ceccherini - 110’

Tommaso Barbieri - 16’

Manuel De Luca - 14’

Francesco Folino - 0’

Lapo Nava - 0’

Leonardo Sernicola - 0’

Mattia Valoti - 0’

Totale giocatori impiegati: 13

Totale minuti in campo: 3.783

FIORENTINA

Moise Kean - 540’

Luca Ranieri - 482’

Rolando Mandragora - 428’

Hans Nicolussi Caviglia - 285’

Jacopo Fazzini - 266’

Roberto Piccoli - 260’

Nicolò Fagioli - 228’

Pietro Comuzzo - 209’

Cher Ndour - 92’

Niccolò Fortini - 77’

Mattia Viti - 59’

Eddy Kouadio - 45’

Fabiano Parisi - 13’

Luca Lezzerini - 0’

Tommaso Martinelli - 0’

Totale giocatori impiegati: 13

Totale minuti in campo: 2.984

GENOA

Nicola Leali - 540’

Patrizio Masini - 519’

Lorenzo Colombo- 368’

Alessandro Marcandalli - 180’

Jeff Ekhator - 141’

Stefano Sabelli - 133’

Lorenzo Venturino - 6’

Seydou Fini - 0’

Daniele Sommariva - 0’

Totale giocatori impiegati: 7

Totale minuti in campo: 1.887

HELLAS VERONA

Lorenzo Montipò - 540’

Roberto Gagliardini - 140’

Simone Perilli - 0’

Giacomo Toniolo - 0’

Totale giocatori impiegati: 2

Totale minuti in campo: 680

INTER

Nicolò Barella - 481’

Alessandro Bastoni - 417’

Federico Dimarco - 400’

Francesco Acerbi - 353’

Francesco Pio Esposito - 154’

Davide Frattesi - 141’

Matteo Darmian - 13’

Raffaele Di Gennaro - 0’

Totale giocatori impiegati: 7

Totale minuti in campo: 1.959

JUVENTUS

Michele Di Gregorio - 540’

Federico Gatti - 470’

Andrea Cambiaso - 353’

Manuel Locatelli - 328’

Daniele Rugani - 86’

Carlo Pinsoglio - 0’

Mattia Perin - 0’

Fabio Miretti - 0’

Totale giocatori impiegati: 5

Totale minuti in campo: 1.777

LAZIO

Ivan Provedel - 540’

Mattia Zaccagni - 426’

Matteo Cancellieri - 391’

Alessio Romagnoli - 360’

Danilo Cataldi - 340’

Nicolò Rovella - 200’

Luca Pellegrini - 162’

Manuel Lazzari - 62’

Alessio Furlanetto - 0’

Totale giocatori impiegati: 8

Totale minuti in campo: 2.481

LECCE

Waldimiro Falcone - 540’

Antonino Gallo - 474’

Riccardo Sottil - 246’

Francesco Camarda - 201’

Totale giocatori impiegati: 4

Totale minuti in campo: 1.461

MILAN

Matteo Gabbia - 540’

Pietro Terracciano - 124’

Davide Bartesaghi - 121’

Samuele Ricci - 61’

Lorenzo Torriani - 0’

Totale giocatori impiegati: 4

Totale minuti in campo: 846

NAPOLI

Giovanni Di Lorenzo - 540’

Matteo Politano - 452’

Alex Meret - 360’

Leonardo Spinazzola - 281’

Lorenzo Lucca - 211’

Alessandro Buongiorno - 193’

Luca Marianucci - 90’

Giuseppe Ambrosino - 15’

Antonio Vergara - 1’

Pasquale Mazzocchi - 0’

Nikita Contini - 0’

Totale giocatori impiegati: 9

Totale minuti in campo: 2.143

PARMA

Enrico Delprato - 540’

Emanuele Valeri - 476’

Patrick Cutrone - 353’

Gaetano Oristanio - 159’

Edoardo Corvi - 0’

Filippo Rinaldi - 0’

Elia Plicco - 0’

Nicolas Trabucchi - 0’

Totale giocatori impiegati: 4

Totale minuti in campo: 1.528

PISA

Antonio Caracciolo - 540’

Simone Canestrelli - 540’

Samuele Angori - 279’

Giovanni Bonfanti - 254’

Stefano Moreo - 236’

Arturo Calabresi - 51’

Gabriele Piccinini - 16’

Simone Scuffet - 0’

Francesco Coppola - 0’

Totale giocatori impiegati: 7

Totale minuti in campo: 1.916

ROMA

Gianluca Mancini - 540’

Bryan Cristante - 506’

Lorenzo Pellegrini - 194’

Stephan El Shaarawy- 125’

Tommaso Baldanzi - 121’

Niccolò Pisilli - 42’

Daniele Ghilardi - 0’

Pierluigi Gollini - 0’

Totale giocatori impiegati: 6

Totale minuti in campo: 1.528

SASSUOLO

Andrea Pinamonti - 512’

Domenico Berardi - 441’

Cristian Volpato - 151’

Daniel Boloca - 135’

Luca Lipani - 94’

Filippo Romagna - 90’

Stefano Turati - 90’

Nicholas Pierini - 33’

Edoardo Iannoni - 27’

Andrea Ghion - 9’

Luca Moro - 1’

Giacomo Satalino - 0’

Edoardo Pieragnolo - 0’

Totale giocatori impiegati: 11

Totale minuti in campo: 1.583

TORINO

Cesare Casadei - 469’

Cristiano Biraghi - 366’

Alberto Paleari - 0’

Totale giocatori impiegati: 2

Totale minuti in campo: 835

UDINESE

Nicolò Bertola - 233’

Nicolò Zaniolo - 213’

Alessandro Zanoli - 184’

Alessandro Nunziante - 0’

Daniele Padelli - 0’

Totale giocatori impiegati: 3

Totale minuti in campo: 630