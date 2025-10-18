La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con la Samp

Chissà quante volte Alessandro Debenedetti ha sognato di segnare nel derby contro la Sampdoria. Certo magari con la maglia di quel Genoa dove è cresciuto e a cui è ancora legato contrattualmente e non con quella della Virtus Entella che lo ha accolto in questa stagione dopo il biennio in forza al Mantova fra Serie C - con tanto di promozione conquistata - e Serie B.

E invece la sua prima volta in un derby, fra i professionisti, arriva in una sfida inedita come quella fra blucerchiati e biancocelesti, due squadre che fino a oggi non si erano mai incontrate in gare ufficiali. Questa sera infatti l’attaccante classe 2003 si è tolto lo sfizio di segnare il suo primo gol con l’Entella proprio nella sfida contro la Sampdoria sbloccando il risultato di una gara poi terminata 3-1 per i padroni di casa.

Una serata speciale per il ragazzo che in passato ha vestito anche la maglia della Sampdoria a livello giovanile per poi lasciarla – pensando anche di abbandonare il calcio – e ripartire dal Finale iniziando una seconda vita calcistica che l’ha portato prima al Genoa, poi al Mantova e infine a quella Virtus dove stasera si è regalato un primo gol indimenticabile.