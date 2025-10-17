TMW Entella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa famiglia"

Al termine del derby contro la Sampdoria di questa sera, il tecnico dell'Entella Andrea Chiappella è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio "Enrico Sannazzari" di Chiavari:

La miglior Entella della stagione?

"Avevo chiesto ai ragazzi di viverla con serenità e penso che quello che hanno portato sul campo hanno permesso di vincere la partita. Sono fiero di loro. Abbiamo l'orgoglio di aver vinto una partita storica per noi. Sono contento per tutta la famiglia Entella, da Gozzi ai ragazzi che hanno un sogno ovvero il mantenimento della categoria. Al tempo stesso abbiamo vinto una partita importante".

Il gol della Samp poteva mettere un po' in difficoltà la squadra?

"Si toccano due aspetti visti col Bari e oggi. La squadra non ha mai abbassato il ritmo cercando il gol per chiudere la partita. Lo abbiamo fatto oggi sul 2-0. L'altro aspetto, che bisogna accettare: nelle partite ci sono gli avversari e dobbiamo essere pronti al fatto che l'avversario possa segnare o avere il dominio territoriale. Sono contento comunque che siamo riusciti a riproporci e abbiamo ottenuto l'ennesima palla inattiva che ci ha permesso di chiudere la partita".

Quanto ti dà giocare in uno stadio così pieno?

"E' il bello del calcio. Il valore aggiunto di questo campionato è anche la cornice di pubblico. Auspico che questo stadio sia sempre più pieno perché i ragazzi stanno facendo un grande percorso".

Quanto è felice per la vittoria?

"La felicità è enorme per il risultato perché avevamo bisogno di punti. Per chi mi conosce, io cerco sempre di preparare le partite per i tre punti. E' il mio modo di vivere il calcio".

Gozzi ha detto che è un grande allenatore.

"Ringrazio il presidente. Come detto negli spogliatoi ho detto di essere orgoglioso di far parte di questa squadra con persone di grande spessore come il presidente".

TMW - Hai sempre parlato di step: vincere partite così ti aiutano a fare quel salto in più mentale.

"Partite così ti danno tanto e la possibilità di crescere. Tutte i weekend ti mette in conduzione di giocare con avversari di grandissimo livello. non ci permette di abbassare l'attenzione".

TMW - Debenedetti si è sbloccato e Tiritiello centravanti adesso?

"Oggi parlare di un singolo diventa complicato per quello che la squadra, anche chi è entrato cinque minuti. HJo visto l'atteggiamento gusto da parte di tutti. Mi piace sottolineare loro e la forza di un gruppo che chi entra vuole partecipare. Poi Di Mario e Tiritiello hanno fatto una grande partita. Su Debenedetti, gli attaccanti devono stare tranquilli. Oggi ha trovato il gol ma conta sempre la prestazione".