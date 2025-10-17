Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Entella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa famiglia"

Entella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa famiglia"TUTTO mercato WEB
ieri alle 23:28Serie B
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Enrico Sannazzari", Chiavari (GE)

Al termine del derby contro la Sampdoria di questa sera, il tecnico dell'Entella Andrea Chiappella è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio "Enrico Sannazzari" di Chiavari:

La miglior Entella della stagione?
"Avevo chiesto ai ragazzi di viverla con serenità e penso che quello che hanno portato sul campo hanno permesso di vincere la partita. Sono fiero di loro. Abbiamo l'orgoglio di aver vinto una partita storica per noi. Sono contento per tutta la famiglia Entella, da Gozzi ai ragazzi che hanno un sogno ovvero il mantenimento della categoria. Al tempo stesso abbiamo vinto una partita importante".

Il gol della Samp poteva mettere un po' in difficoltà la squadra?
"Si toccano due aspetti visti col Bari e oggi. La squadra non ha mai abbassato il ritmo cercando il gol per chiudere la partita. Lo abbiamo fatto oggi sul 2-0. L'altro aspetto, che bisogna accettare: nelle partite ci sono gli avversari e dobbiamo essere pronti al fatto che l'avversario possa segnare o avere il dominio territoriale. Sono contento comunque che siamo riusciti a riproporci e abbiamo ottenuto l'ennesima palla inattiva che ci ha permesso di chiudere la partita".

Quanto ti dà giocare in uno stadio così pieno?
"E' il bello del calcio. Il valore aggiunto di questo campionato è anche la cornice di pubblico. Auspico che questo stadio sia sempre più pieno perché i ragazzi stanno facendo un grande percorso".

Quanto è felice per la vittoria?
"La felicità è enorme per il risultato perché avevamo bisogno di punti. Per chi mi conosce, io cerco sempre di preparare le partite per i tre punti. E' il mio modo di vivere il calcio".

Gozzi ha detto che è un grande allenatore.
"Ringrazio il presidente. Come detto negli spogliatoi ho detto di essere orgoglioso di far parte di questa squadra con persone di grande spessore come il presidente".

TMW - Hai sempre parlato di step: vincere partite così ti aiutano a fare quel salto in più mentale.
"Partite così ti danno tanto e la possibilità di crescere. Tutte i weekend ti mette in conduzione di giocare con avversari di grandissimo livello. non ci permette di abbassare l'attenzione".

TMW - Debenedetti si è sbloccato e Tiritiello centravanti adesso?
"Oggi parlare di un singolo diventa complicato per quello che la squadra, anche chi è entrato cinque minuti. HJo visto l'atteggiamento gusto da parte di tutti. Mi piace sottolineare loro e la forza di un gruppo che chi entra vuole partecipare. Poi Di Mario e Tiritiello hanno fatto una grande partita. Su Debenedetti, gli attaccanti devono stare tranquilli. Oggi ha trovato il gol ma conta sempre la prestazione".

Articoli correlati
Entella-Samp si gioca anche in panchina: Chiappella vs Donati alla prima in Serie... Entella-Samp si gioca anche in panchina: Chiappella vs Donati alla prima in Serie B
Entella alla prima storica con la Samp. Chiappella: "La città ci ha dato grande adrenalina"... Entella alla prima storica con la Samp. Chiappella: "La città ci ha dato grande adrenalina"
Entella, Chiappella: "Trasformare la rabbia per il pari col Bari in grande prestazione... Entella, Chiappella: "Trasformare la rabbia per il pari col Bari in grande prestazione col Modena"
Altre notizie Serie B
La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con... La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con la Samp
Entella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa... TMWEntella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa famiglia"
L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali" TMWL'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"
Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni... TMWSampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati
Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati? Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati?
Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio
Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica... Entella-Samp 3-1, le pagelle: Debenedetti si sblocca, immenso Tiritiello. Coda unica luce
Serie B, disastro Sampdoria. La Virtus Entella fa suo il derby: 3-1 il risultato... Serie B, disastro Sampdoria. La Virtus Entella fa suo il derby: 3-1 il risultato finale
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Le più lette
1 Desailly ricorda: "Berlusconi faceva di tutto per noi, al punto che ci sentivamo in colpa"
2 Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
3 La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con la Samp
4 Il PSG rischia grosso, pazzo 3-3. Hernandez: "Subiamo gol che non dovremmo subire"
5 18 ottobre 1998, Salas e Sergio Conceicao segnano i primi gol in Serie A: 5-3 all'Inter
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna la Serie A: da Roma-Inter a Milan-Fiorentina, tutte le probabili formazioni del 7° turno
Immagine top news n.1 Dal portiere a Thuram e gli attaccanti: Chivu prepara a Roma-Inter. E quanti elogi a Gasp
Immagine top news n.2 Gasperini mette pressione all'Inter e alleggerisce la sua Roma. Poi "scalda" Dybala
Immagine top news n.3 Serie A, 7^ giornata LIVE: ecco Leao e Dybala, entrambi tornano titolari
Immagine top news n.4 Gasperini ai tifosi della Dea: "Mi auguro l'Atalanta vinca ancora. Ecco perché non ho salutato"
Immagine top news n.5 Napoli, Conte conferma: "Due rientri col Torino. Lobotka? E' in via di recupero"
Immagine top news n.6 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.7 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è solo una soluzione per Pisilli: star con l'Under 21 ma spettatore con Gasperini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo
Immagine news podcast n.2 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.3 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.4 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sulla Juventus: "Tudor isolato e lasciato in balìa di se stesso"
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: "Juventus, occhio al Como. E il Torino può sorprendere Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Roma, Svilar applaude Gasperini: "Ci sta trasmettendo mentalità vincente. È fantastico"
Immagine news Serie A n.3 Fattori: "Fiorentina, mi preoccupa che Pioli non voglia cambiare. Kean? Se è al 60% non gioca"
Immagine news Serie A n.4 Ariatti sicuro: "L'Atalanta crescerà ancora. L'ambiente è sereno e questo si vede in campo"
Immagine news Serie A n.5 Desailly ricorda: "Berlusconi faceva di tutto per noi, al punto che ci sentivamo in colpa"
Immagine news Serie A n.6 Domani riparte la Serie A: finora in campo 140 giocatori italiani. Tutti i dettagli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La serata speciale del genoano Debenedetti: primo gol con l'Entella nel derby con la Samp
Immagine news Serie B n.2 Entella, Chiappella: "Vinto una partita storica. Orgoglioso di far parte di questa famiglia"
Immagine news Serie B n.3 L'Entella travolge la Sampdoria, Gozzi: "Questa serata passerà agli annali"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati
Immagine news Serie B n.5 Ancora una prestazione disastrosa per la Samp. Che ne sarà del tecnico Donati?
Immagine news Serie B n.6 Dionisi torna all'Empoli. Arrivano gli auguri del Comune di Piancastagnaio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Inter U23, Vecchi: "Punto in altissimo, non dobbiamo accontentarci. Cocchi è in crescita"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, ci siamo per il nuovo Arechi. De Luca: "Entro 10 giorni il via ai lavori"
Immagine news Serie C n.3 La Torres naufraga in casa: sesta sconfitta in 10 gare. Traballa la panchina di Pazienza
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i risultati degli anticipi: all’Inter U23 il derby con l’Alcione. Vincono Novara e Forlì
Immagine news Serie C n.5 La Triestina ha un altro motivo per sorridere: i tifosi torneranno allo stadio
Immagine news Serie C n.6 Casi Rimini e Triestina, l'avv. Cerbara: "Prossimo mercato sarà cartina di tornasole"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stasera parte il Mondiale U17 in Marocco: domani pomeriggio il debutto delle Azzurrine
Immagine news Calcio femminile n.2 La Spagna volta pagina: tornano in Nazionale le 'ribelli' Mapi Leon e Jenni Hermoso
Immagine news Calcio femminile n.3 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?