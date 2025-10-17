TMW Sampdoria, la disfatta di Chiavari fa male: indetto il silenzio stampa. E riflessioni su Donati

La sconfitta nel derby regionale contro la Virtus Entella maturata questa sera, 3-1 il risultato finale, porta la Sampdoria a fare serie riflessioni sul futuro e chiudersi in un silenzio stampa che fa capire come in casa blucerchiata la situazione sia alquanto tesa.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com la posizione del tecnico Massimo Donati è in bilico con la dirigenza blucerchiata che nelle prossime ore valuterà cosa fare: andare avanti con l'attuale guida nonostante le cinque sconfitte in otto gare o cambiare per dare una svolta alla stagione e una scossa a una squadra che è sembrata smarrita al Comunale di Chiavari.

Nel frattempo sale la contestazione della tifoseria che ha fischiato sonoramente la squadra sia all'intervallo, quando ha anche invitato i giocatori a "tirare fuori le p***e", e poi nel finale di gara. Contestazione che si aggiunge a quella mai placata contro la dirigenza e la proprietà ree, agli occhi dei tifosi, di due anni disastrosi con il rischio di replicare anche in questa stagione un campionato per evitare la Serie C come accaduto un anno fa.