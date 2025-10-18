Ariatti sicuro: "L'Atalanta crescerà ancora. L'ambiente è sereno e questo si vede in campo"

Durante la serata celebrativa per i 118 anni di storia dell’Atalanta e l’inaugurazione della statua dell’Europa League in piazzale Goisis, ha parlato ai microfoni di TuttoAtalanta Luca Ariatti. Queste le sue parole: "È una sensazione bellissima. Calcisticamente parlando, sono stati anni splendidi, ricchi di emozioni e di crescita personale.

Bergamo è diventata la mia casa: viviamo qui, nostro figlio è nato qui, e ogni partita dell’Atalanta la sentiamo, anche solo ascoltando il boato dello stadio che arriva fin sotto casa. È un legame profondo, fatto di ricordi e di quotidianità. Stasera è una festa speciale perché celebra la storia e i successi della società, ma soprattutto perché ritrovo tanti ex compagni e amici con cui ho condiviso un pezzo importante della mia vita sportiva".

Quali sono le sue prospettive sulla stagione attuale?

"Sta facendo molto bene. È partita con il piede giusto e il lavoro dell’allenatore sta cominciando a dare frutti concreti. Juric ha trasmesso idee chiare e la squadra lo segue con convinzione. L’ambiente è sereno, compatto, e questo si riflette anche sul campo. I risultati parlano da soli e credo che ci siano tutti i presupposti per vivere una stagione positiva. È una società solida, organizzata e con una tifoseria fantastica, che non smette mai di sostenere la squadra. Sono convinto che l’Atalanta continuerà a crescere".