Lazio, Provstgaard: "Importate avere un allenatore che si fida di me. Ho preso 7 chili"

Il difensore della Lazio Oliver Provstgaard, ha concesso un'intervista ai microfoni di Viaplay nella quale ha parlato delle differenze tra calcio italiano e danese, dei suoi progressi e dei metodi di Sarri, grazie ai quali ha attuato una trasformazione fisica: "Ho preso sette chili in un anno. Non si vedono molti difensori in Italia sotto i 90 chili. Un peso maggiore è uno dei modi per migliorare il mio gioco. Per me si tratta di ascoltare e fare ciò che mi chiedono, perché giochiamo un tipo di calcio completamente diverso da quello che conosco in Danimarca. Tecnicamente e soprattutto tatticamente, cosa su cui abbiamo lavorato molto, i risultati cominciano a vedersi".

Sui suoi progressi ha aggiunto

"Ho un allenatore di grande talento (Maurizio Sarri, ndr) che mi ha aiutato molto ad apprendere il modo di difendere all'italiana. Ha un modo molto particolare di difenderci. Dedichiamo molto tempo ad allenarci sulla fase difensiva. Abbiamo guardato molti video e, ovviamente, questo mi ha aiutato molto. Per me, l'importante è migliorarmi. Ma è molto positivo avere un allenatore che si fida di me fin dal primo giorno".