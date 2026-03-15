Lazio, Provstgaard: "I tifosi sono importanti per noi, col Milan uno stadio pieno d'amore"

Intervenuto a Lazio Style Channel prima del big match col Milan, il difensore biancoceleste Oliver Provstgaard ha presentato così la sfida dell'Olimpico: "I tifosi sono importanti per noi, l’atmosfera sarà bellissima e calda, uno stadio pieno d’amore. Stasera sarà dura, ma dobbiamo fare una partita con grande motivazione, dovremo avere un alto livello fisico e tecnico, loro sono forti.

Col Milan la gara più importante? Io penso che tutte siano importanti sia per me che per la squadra, però sì questa è importante".