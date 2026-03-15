Lazio, Provstgaard: "Il ritorno dei tifosi aumenta molto le nostre motivazioni"
E’ il difensore della Lazio Oliver Provstgaard a parlare per primo ai microfoni di DAZN poco prima dell’inizio de match contro il Milan che segna il ritorno – seppur momentaneo – dei tifosi sugli spalti dopo la diserzione collettiva delle settimane precedenti: “E’ una partita importantissima per noi, i nostri tifosi stasera sono tornati al nostro fianco e questo ci darà una carica maggiore. L’assenza di Romagnoli? Sono a disposizione dell’allenatore e spero di poter cogliere al meglio questa opportunità per fare una grandissima gara”. Di seguito le formazioni ufficiali:
LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini; Belahyane, Przyborek; Cancellieri, Dia, Noslin, Pedro, Ratkov. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Jashari, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Ricci; Füllkrug, Nkunku. All.: Allegri.