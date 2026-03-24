Lazio, Provstgaard: "Sarri allenatore di grande talento. Si fida di me dal primo giorno"

Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, è stato convocato dalla Danimarca dopo le ottime prestazioni con la maglia biancoceleste. Intervenuto direttamente dal ritiro della sua Nazionale, ha parlato ai microfoni di Viaplay del suo adattamento con la Serie A: "Ho preso 7 chili in un anno. Non si vedono molti difensori in Italia sotto i 90 chili. Un peso maggiore è uno dei modi per migliorare il mio gioco. Per me si tratta di ascoltare e fare ciò che mi chiedono, perché giochiamo un tipo di calcio completamente diverso da quello che conosco in Danimarca. Tecnicamente e soprattutto tatticamente, cosa su cui abbiamo lavorato molto, i risultati cominciano a vedersi".

Provstgaard ha parlato inevitabilmente anche del suo rapporto con Maurizio Sarri: "Ho un allenatore di grande talento che mi ha aiutato molto ad apprendere il modo di difendere all'italiana. Ha un modo molto particolare di difendere. Dedichiamo molto tempo ad allenarci sulla fase difensiva. Abbiamo guardato molti video e, ovviamente, questo mi ha aiutato molto. Per me, l'importante è migliorarmi. Ma è molto positivo avere un allenatore che si fida di me fin dal primo giorno".