Juventus-Cagliari, i convocati di Pisacane: out Rog e Mina ma torna Obert a disposizione
Ancora senza Belotti, Mazzitelli, Rog, Mina e Ze Pedro il Cagliari si appresta a sfidare la Juventus a Torino: il tecnico Pisacane ha reso noti i convocati dei rossoblù per la sfida, eccoli di seguito.
Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci.
Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Obert, Rodriguez, Di Pardo, Zappa, Pintus.
Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho, Deiola, Liteta.
Attaccanti: Kiliçsoy, Felici, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito.
Come arriva il Cagliari
Mister Pisacane è senza il centrale Mina, che nel corso nella settimana non ha smaltito completamente il fastidio muscolare. Il tecnico rossoblù, per la gara contro la Juventus, sembra orientato ad un 3-5-2. In porta naturalmente la certezza Caprile, nonostante gli errori della scorsa giornata. La difesa potrebbe rivedere un impiego straordinario di Deiola, affiancato a destra da Zappa e a sinistra da Luperto, salvo un eccezionale esordio di Rodriguez. Il centrocampo dovrebbe essere gestito da Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho e Felici. La coppia d'attacco, invece, Borrelli ed Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.