Pisa-Verona, le formazioni ufficiali: Albiol debutta in campionato, Valentini dall'inizio
La 7^ giornata di Serie A parte con due sfide in programma oggi alle 15.00, tra cui Pisa-Verona. Una sfida già importante in chiave salvezza, tra due delle squadre che ancora non hanno conquistato una vittoria.
Esordio in campionato con i nerazzurri per Albiol che guida la difesa avendo ai suoi lati Caracciolo e Canestrelli. In mediana spazio ad Aebischer, mentre in avanti giocherà il tandem Moreo-Nzola. 3-5-2 anche da parte di Zanetti, che ancora una volta si affida alla coppia d'attacco composta da Giovane e Orban. In difesa, ecco l'ex Fiorentina Valentini con Nunez e Nelsson. Di seguito le formazioni ufficiali:
Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Nzola. All. Gilardino
Verona (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Valentini; Cham, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti