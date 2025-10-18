Caos prima di Pisa-Verona: scontri tra tifosi, necessario l'intervento della polizia

La sfida salvezza tra Pisa e Verona non parte sotto i migliori auspici. Prima del match, in programma alle 15.00 e valido per la 7^ giornata di Serie A, ci sono stati infatti degli scontri tra le tifoserie delle due squadre nella zona della Cetilar Arena.

Il tutto - come riportato da Sky - è iniziato attore alle 11.30, quando le due opposte fazioni di tifosi sono arrivate nella zona dello stadio e gli animi si sono subito scaldati. Per tornare ad una situazione di tranquillità è stato necessario un intervento della polizia, che ha dovuto ricorrere all’esplosione di alcuni lacrimogeni.

L'intervento delle forze dell'ordine non si è limitato a quanto appena detto: la zona dello stadio pisano è stata infatti recintata, per dare anche soccorso a coloro che sono usciti feriti dagli scontri.