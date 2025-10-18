Lecce, maglia e targa celebrativa al ct dell'Italvolley De Giorgi prima della sfida di oggi
Il Lecce attraverso una nota ufficiale fa sapere che prima del fischio d'inizio della gara odierna il Presidente Saverio Sticchi Damiani consegnerà al Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo, il salentino Ferdinando De Giorgi, una maglia ed una targa per celebrare la vittoria dei Mondiali disputati nelle Filippine lo scorso mese di settembre.
Sempre prima dell'inizio dell'incontro di oggi, il Presidente Saverio Sticchi Damiani e la Presidente della Fondazione Div.ergo Maria Teresa Pati, si scambieranno le rispettive maglie invitando tutti a partecipare all'impegno per rendere la nostra città sempre più solidale e attenta agli ultimi.
Da 10 anni, infatti, la Fondazione Div.ergo scende in campo ogni giorno per l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità intellettiva. L'U.S. Lecce è orgogliosa di sostenere la Fondazione e gioca insieme a lei la stessa partita per l'inclusione e l'appartenenza delle persone in situazione di fragilità.