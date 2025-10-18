Torino-Napoli, i 24 convocati di Baroni: Ismajli di nuovo disponibile, Anjorin fuori
Il tecnico del Torino Marco Baroni, in vista del match in programma oggi in casa contro il Napoli, ha diramato una lista di 24 convocati. Torna a disposizione Ismajli, mentre è ancora out Anjorin. Di seguito l'elenco completo:
Portieri:
Israel, Paleari, Popa
Difensori:
Biraghi, Coco, Dembele, Ismajli, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen
Centrocampisti:
Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti:
Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata
