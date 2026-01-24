Live TMW Lazio, Sarri: "I giocatori mi dicono di andar via perché non vedono ambizioni nella società"

Maurizio Sarri interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Lazio.

23.10- La conferenza stampa inizierà a breve.

23.30- Inizia la conferenza del tecnico biancoceleste.

Si sente nel futuro della Lazio?

"Inutile far polemica in questo momento. Quando a giugno ho saputo che il mercato era chiuso ho fatto una premessa ai tifosi, avrei sopportato tutto e sarei andato avanti per rispetto del nostro popolo. Vediamo come finiscono tutte le situazioni, magari da qui a fine mercato arrivano due 2005 fortissimi e uno cambia opinione".

E' vero che i giocatori vanno via perché non vogliono stare con te?

"A me hanno detto che vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società".

Romagnoli sarà sostituito?

"Sostituirlo in questo momento è impossibile, è quello che aveva la leadership della mia linea difensiva. Per trasmettere a un giocatore nuovo quello che sa lui ci vorrebbero mesi".

Il mercato?

"Qualcosa va fatto ma lo fa la società"

Come si sente in questo momento?

"Ho speso una parola e la rispetto, l'ho sempre fatto, non solo nella professione. So benissimo che da fuori non ci si può rendere conto di cosa sia la Lazio, un club circondato da un amore stratosferico. E' frustrante sapere che non potrò mai ripagarli, ma c'è l'orgoglio di essere amato da questi tifosi".

Lazio distratta oggi o merito del Lecce?

"Ho visto un primo tempo con una squadra applicata ma che ha perso tanti palloni in maniera banale. Potrei parlare di tecnica, ma abbiamo perso palla su transizioni che hanno un coefficiente tecnico davvero basso. Nel secondo tempo abbiamo avuto una costruzione di buon livello per 80 metri, poi ci siamo spenti. Partita difficile, contro una squadra che fino a 20 giorni fa non sembrava neanche destinata alla lotta salvezza. Per loro era una partita importante. Più che soffrire l'aggressività degli avversari abbiamo sofferto noi stessi".

Che ne pensa dell'iniziativa di non entrare allo stadio per Lazio-Genoa?

"L'Olimpico con la nostra gente è tanta roba, l'Olimpico vuoto è tanta tristezza, ma bisogna rispettare le prese di posizione".

