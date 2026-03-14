Lazio, Sarri: "Maldini con me non può fare l'esterno. Romagnoli? Non facile il recupero"

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa tenuta oggi ha parlato anche della situazione degli infortunati e di alcuni giocatori della sua rosa, in vista della gara contro il Milan.

Come sta Romagnoli? Pensa di confermare Patric regista?

"Noi stiamo provando Patric o Taylor regista, poi vedremo quale sceglieremo per la partita di domani. Cercheremo di provare a recuperare Romagnoli fino a domani mattina, ma non sarà facile".

Come sta vedendo Zaccagni?

"Ha avuto una stagione complicata iniziata con un'operazione chirurgica e proseguita con tante problematiche, se vogliamo essere onesti fino in fondo nelle ultime 2-3 partite sta crescendo. Merita di fare un buon finale di stagione per come ha reagito a tutte le difficoltà della stagione".

In questo finale di stagione si può pensare a delle novità in attacco con Maldini titolare a sinistra?

"No, Maldini ha delle caratteristiche per cui con me l'esterno non lo può fare. Poi 15 minuti a fine partita li può fare, ma al momento farà il centravanti".