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Juve Stabia-Carrarese 1-1, le pagelle: Confente fa due miracoli, Torregrossa gol dopo 11 mesi

Juve Stabia-Carrarese 1-1, le pagelle: Confente fa due miracoli, Torregrossa gol dopo 11 mesi
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 17:06Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Juve Stabia-Carrarese 1-1

JUVE STABIA

Confente 6,5 – Spettatore non pagante nel primo tempo, si fa notare solo per un giallo evitabile dovuto a qualche perdita di tempo di troppo. Nella ripresa due interventi decisivi utili quantomeno a ritardare l’1-1 della Carrarese.

Diakitè 5,5 – Sicuramente non gli si può dire nulla dal punto di vista dell’ardore agonistico, ma in diverse occasioni è un po’ impreciso nei disimpegni. Prima regala un corner alla Carrarese, poi gestisce male un pallone apparentemente semplice e da lì nasce l’azione del rigore. Non convincente come nelle settimane precedenti. Dal 78' Dalle Mura sv.

Giorgini 6 – Considerando che dalle sue parti transitava un calciatore pericoloso come Abiuso si può dire che abbia comunque fatto il suo meritando la sufficienza.

Bellich 6 – Il suo recupero è fondamentale. Non è ancora al top e si gestisce, cavandosela bene su Finotto. Dal 78' Varnier sv.

Carissoni 6 – Prova come sempre ordinata sulla corsia di competenza, pur con un leggero calo di rendimento nella ripresa al pari di tutti i compagni di squadra.

Correia 6 – Anche lui meno arrembante del solito, ma va detto che è sceso in campo anche quando non era al top e non ha mai avuto occasione per rifiatare.

Leone 6 – Media tra un primo tempo ottimo e una ripresa in cui forse ha abbassato troppo il baricentro senza riuscire a far ripartire la squadra. Ma sul piano tecnico è un lusso per questa squadra.

Mosti 6,5 – Quinto gol stagionale per il centrocampista che, sfruttando un errore collettivo della retroguardia ospite, la piazza alle spalle del portiere. Buon primo tempo, meno brillante nella ripresa. Dall’84’ Torrasi sv.

Ricciardi 5 – Rovina una prestazione più che discreta col fallo di mano che consente alla Carrarese di pareggiare su rigore. Era a terra con i crampi e rialzarsi velocemente gli ha fatto perdere un po’ di lucidità. Decisione corretta del direttore di gara. Dal 78' Mannini sv.

Burnete 6 – Dal punto di vista tecnico la sensazione è di un calciatore in costante crescita. Personalità e qualche spunto interessante, in diverse occasioni non trova adeguata assistenza. Dal 68' Okoro 6 - Generoso e pericoloso con un tiro dal limite dell'area.

Gabrielloni 5 – Fa a sportellate con i difensori avversari e per 25 minuti sembra ispirato. Il dato però dice che non abbia mai calciato nello specchio della porta e questo pesa nella valutazione finale.

Ignazio Abate 6 – Primo tempo davvero buono da parte della sua squadra, c’è da riflettere sul calo fisico nella ripresa. 45 minuti oggettivamente bruttini a cospetto di un avversario alla portata. Certo, le assenze sono tante e la classifica resta ottima.

CARRARESE

Bleve 6 – Pomeriggio tranquillo, nulla può sul tiro di Mosti.

Calabrese 6 – E’ forse l’unico della retroguardia a non perdere la lucidità nel primo tempo, quando la Juve Stabia spinge tanto e bisogna metterci la proverbiale pezza in più di un’occasione. Bene nella ripresa.

Oliana 5,5 – Alterna buoni recuperi ad altri errori che fanno ballare l’intera retroguardia. Soffre Burnete.

Imperiale 5,5 – Qualche fallo di troppo ai danni di Gabrielloni, tuttavia a inizio primo tempo si immola evitando lo svantaggio. Cresce nella ripresa pur senza trasmettere la necessaria sicurezza.

Rouhi 6 – Primo tempo quasi da spettatore, la Juve Stabia spinge molto e non riesce a varcare la metà campo avversaria. Bene nella ripresa, alcune delle azioni più pericolose nascono dalle sue iniziative. Dall'84' Bouah sv.

Zuelli 6,5 – Calciatore di talento e qualità, va vicino al gol dell’1-1 con una conclusione magnifica che viene disinnescata efficacemente da Confente.

Melegoni 4,5 – 45 minuti in apnea, con l’erroraccio nella sua area di rigore che spiana la strada alle vespe per l’1-0. Non è un caso resti negli spogliatoi all’intervallo. Dal 45' Parlanti 6 - Entra bene in partita.

Hasa 6 – Nel grigiore generale prova ad accendere la luce con qualche giocata degna di nota. Palla al piede dà sempre la sensazione di poter inventare qualcosa.

Belloni 5,5 – Gli esterni della Juve Stabia spingono tanto e a tratti fatica a contenerli, non sempre efficace nell’uno contro uno. Positiva, invece, la mezz’ora finale.

Abiuso 5 – Il bomber della squadra fa cilecca, ben marcato da Giorgini e spesso in ritardo sui tanti cross che arrivano dalle fasce. Dal 90' Lordkipanidze

Finotto 5,5 – Mezzo voto in più rispetto al compagno di reparto perché almeno fa movimento e conquista qualche punizione preziosa. Dal 65' Torregrossa 6,5 - Torna al gol dopo quasi un anno e trasforma con bravura il rigore del pareggio.

Antonio Calabro 6 – Prima parte di match da dimenticare, ma il secondo tempo è quasi perfetto e il pareggio è meritato. Azzecca i cambi e può tornare a casa soddisfatto pur essendo il nono turno senza successi.

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